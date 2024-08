Adolescente de 14 anos morre após ser baleado na calçada de casa em Marabá

Um adolescente de 14 anos foi vítima de um baleamento na noite de domingo (4) na Folha 8, Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste paraense. Raylander Alves de Souza estava ao lado de seu pai, quando dois homens em uma moto vermelha se aproximaram e um dos ocupantes efetuou disparos de arma de fogo.

Os primeiros levantamentos da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Marabá indicam que o ataque aconteceu enquanto pai e filho estavam na calçada de sua casa. Raylander foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 5h30​ da madrugada de segunda-feira (5), no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Segundo as investigações iniciais, Raylander não tinha envolvimento com atividades ilícitas, o que torna o caso ainda mais misterioso para as autoridades policiais. A polícia está em busca de imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime para identificar a motocicleta utilizada pelos criminosos e avançar nas investigações.

“A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio do adolescente de 14 anos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações que estão sob sigilo”, comunicou a PC.