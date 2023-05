Adolescente de 14 anos é morta a facadas por colega de escola

A estudante Lídia Hadassa de Lima, 14 anos, foi morta a facadas por um colega de classe, de 15 anos, após sair da escola, em Júlio Mesquita, interior de São Paulo. O crime foi cometido após uma discussão com a vítima

Os estudantes haviam acabado de sair da Escola Estadual José Carlos Monteiro, no centro da cidade, quando ocorreu o suposto desentendimento. O adolescente, então, desferiu golpes de faca na jovem que atingiram o tronco e a região próximo à virilha, fugindo logo em seguida.

Lídia chegou a ser levada a uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu aos ferimentos.

As polícias Civil e Militar foram mobilizadas, e encontraram o estudante em uma região de mata em estado de choque e com ferimentos à faca feitos por ele mesmo. As autoridades também suspeitam de que ele tenha ingerido veneno ou agrotóxico.

O autor do crime foi levado ao Hospital das Clínicas de Marília e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Júlio Mesquita, onde foi autuado em flagrante, sendo destinado a uma unidade da Fundação Casa.

Informações iniciais apontavam que Lídia e o criminoso tinha um relacionamento amoroso. No entanto, a família da vítima negou a versão, afirmando que eles eram apenas amigos, mas que um interesse amoroso existia por parte do autor. Ele teria, inclusive, enviado mensagem aos pais da vítima falando sobre a sua intenção de namorá-la.

A Secretaria de Estado da Educação informou que as aulas na escola estão suspensas até a próxima segunda-feira (29). A equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP), de acordo com a secretaria, prestará a ajuda e o acolhimento necessários à comunidade escolar.

A estudante será enterrada na tarde desta quarta-feira (24/5) no Cemitério Municipal de Júlio Mesquita.

