Adolescente de 14 anos chega em casa e flagra padrasto tentando abusar sexualmente da irmã de 3 anos

Um homem foi preso suspeito de tentar estuprar a própria enteada de apenas 3 anos de idade. A tentativa de crime foi flagrada pelo irmão mais velho da criança, um adolescente de 14 anos, na noite da última quarta-feira (7), em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

O adolescente informou aos policiais que chegou em casa, à noite, e se deparou com o padrasto com a rouba abaixada, na cama, em cima da menina. Os dois chegaram a lutar corporalmente pouco antes da mãe da criança chegar ao local e acionar a polícia.

O acusado foi detido. Exames comprovaram que não chegou a existir conjunção carnal. Mesmo assim, o homem foi indiciado por tentativa de estupro.