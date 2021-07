Homem é preso no teto de um motel após ser flagrado com jovem de 15 anos

Um homem foi capturado pela polícia após ser encontrado em um motel com uma garota de 15 anos. O suspeito, de 28 anos, ainda tentou se esconder no teto do local, mas foi achado pelos agentes. De acordo com o Metrópoles, o caso aconteceu em Arapiraca, Alagoas.

Não há informações de quem fez a denúncia, mas a adolescente afirmou que teve relações sexuais com o homem e que gritou para denunciar que estava sendo abusada pelo acusado.

Após prestar depoimentos, a jovem foi encaminhada para um Hospital de Emergência. O suspeito foi levado por militares à Central de Polícia de Arapiraca.