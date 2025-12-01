Adolescente de 13 anos é vítima de tentativa de homicídio no oeste paraense

Um adolescente de 13 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na comunidade de Porto Novo, em Belterra, no oeste paraense, na manhã de domingo (30). Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o jovem foi atingido por aproximadamente quatro golpes de tesoura, sendo três no braço e um na cabeça. O suspeito do crime foi preso.

A mãe do adolescente relatou que o ataque não teria como alvo o filho de 13 anos, mas sim o outro filho, de 19 anos. “Ainda encontrei o suspeito descendo a rua da minha casa e, ao chegar, encontro meu filho cheio de sangue na cama. A porta estava encostada e foi uma rixa. Eu quero providência, meu filho não faz mal para ninguém”, disse a genitora, que não será identificada nesta reportagem por questões de segurança.

Ela informou ainda que a família levou o adolescente para atendimento médico por conta própria, antes da chegada da equipe de socorristas.

O suspeito, identificado como Alessandro dos Santos Costa, conhecido como “Bomba”, fugiu logo após o crime, mas foi localizado e capturado pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.