Acusado de tentar matar desafeto a facadas durante discussão é preso

Um homem, identificado como José Maria Sousa Vieira, foi preso na tarde desta segunda-feira (21), no bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, ele é acusado de tentar assassinar, com golpes de arma branca, Clemilson Araújo Pereira, no mesmo dia, às proximidades da Praça Dom Pedro. A faca que teria sido utilizada no crime foi apreendida com o acusado. As informações são do site Correio de Carajás.

O crime aconteceu na rua Marechal Rondon, também no bairro Rio Verde. José Maria foi preso algumas horas depois de tentar matar Clemilson, na rua Sol Poente. A PM informou que recebeu a informação de onde o suspeito estaria escondido, conseguindo localizá-lo.

Os policiais, então, realizaram uma revista pessoal em José Maria, e encontraram, na cintura dele, a faca que teria sido utilizada no crime. Às autoridades, o preso afirmou ter esfaqueado o desafeto após ter recebido um tapa no rosto, durante uma discussão.

Ainda segundo informações repassadas à polícia, os dois estariam embriagados no momento da briga, e José apresentava lesões no rosto quando foi detido. Ele foi apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi instaurado o inquérito policial.