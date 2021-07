Acusado de matar mulher a marretadas na frente das filhas é preso pela Polícia Civil

O homem acusado de matar a paraense Francinete Silva dos Santos, de 32 anos, natural de Itaituba, com golpes de marreta na cabeça e em outras partes do corpo, no município de Sinop, interior do Mato Grosso, foi preso na tarde de quarta-feira (14) pela Polícia Civil. Georileis Cardoso da Silva, 52, confessou o crime e disse que os dois teriam consumido bebida alcoólica e, após uma discussão, ele passou a espancá-la.

De acordo com informações do portal Só Notícias, o acusado seguia em uma bicicleta pela rodovia BR-163, sentido Itaúba (MT), quando foi preso. O delegado da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, Sérgio Ribeiro Araújo, contou que o homem disse em depoimento que o motivo das agressões seria uma possível traição da mulher.

“O assassino disse que teria chegado em casa por volta das 15h, e a sua filha menor teria dito a ele que sua mãe estaria tendo relacionamento com outra pessoa, e contou como aconteciam os fatos. Ele ficou remoendo aquilo durante o dia, chegou à noite, por volta das 20h, após ingestão de bebida alcoólica, houve uma discussão, e em posse de uma marreta começou a espancar a vítima”, detalhou, esta manhã, em entrevista coletiva.

Vítima foi brutalmente espancada até a morte (Reprodução)

Ainda segundo Araújo, as filhas do casal, de 8 e 14 anos, presenciaram o crime. “A mais velha tem necessidades especiais, e não conseguiu entender a situação. A mais nova presenciou o seu genitor desferindo golpes contra a cabeça e barriga da mulher. Ouvimos também a mãe da vítima, que relatou que quando eles residiam no Pará, ocorreram outros episódios de violência”.

Já sobre a cova cavada, o delegado disse que o suspeito alegou que não seria para enterrar a mulher. “Ele falou que não se tratava de uma cova, que ele ia fazer um jardim e, por isso, cavou aquele buraco. É importante dizer que isso revela também uma certa premeditação. Não há sombra de dúvidas quanto a autoria. A esposa queria terminar o relacionamento, já havia avisado que queria se separar, mas não sabia como fugir daquele agressor”, disse o delegado.