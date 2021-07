Ex-moradora de Itaituba morre após ser brutalmente espancada com golpes de marreta

Uma ex-moradora de Itaituba, identificada como Francinete Silva dos Santos, de 32 anos, morreu nesta quarta-feira (14), após ser brutalmente espancada com golpes de marreta. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (9), no município de Sinop, interior do Estado do Mato Grosso, e o principal suspeito é o marido da vítima, que continua foragido. A identidade dele não foi divulgada. Com informações do portal Giro.

A vítima recebeu golpes de marreta na região da cabeça e em outras partes do corpo, na frente dos dois filhos. Depois de ser espancada, ela chegou a ser socorrida, inconsciente, e levada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital regional, onde recebeu atendimento médico. Francinete ficou internada até esta quarta, quando a morte foi confirmada. A causa do óbito foi registrada como choque neurogênico.

Segundo informações da polícia, dentro do imóvel havia muito sangue, em diversos cômodos. Os policiais também encontraram um buraco na área do quintal, medindo cerca de 80 centímetros de profundidade e mais de um metro de largura. A suspeita é de que o autor do crime tivesse a intenção de enterrar a vítima no local.

Vítima foi brutalmente espancada com golpes de marreta (Reprodução)

Os filhos da vítima ficaram aos cuidados do Conselho Tutelar, e posteriormente foram entregues à avó e uma tia, que são moradoras de Itaituba, mas estão em Sinop. A conselheira Margareth Dürks disse, em entrevista à imprensa local, que o ex-marido de Francinete cedeu uma casa na cidade para a avó ficar com as crianças, e que o Conselho está fazendo o monitoramento.

O atual marido da vítima, principal suspeito do crime, ainda não foi localizado pela polícia. O corpo de Francinete Silva dos Santos será enterrado nesta quinta-feira (15), às 10h30, em Sinop, onde ela residia.