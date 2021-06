Acusado de homicídio e estupro em cidades mato-grossenses é preso em Parauapebas

De acordo com a Polícia Civil, em Parauapebas, no sudeste do Pará, a prisão de Jamilson Lopes Martins, 42 anos, foragido do Estado de Mato Grosso (MT), resulta de trabalho investigativo da polícia paraense. O acusado foi preso na tarde desta segunda-feira (14), no bairro Cidade Jardim, no município do sudeste do estado. Com informações do site Zé Dudu.

Contra Jamilson Martins há três mandados de prisão em aberto expedidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (MT). São dois mandados de prisão preventiva, e um por prisão civil. Ele responde pelo crime de homicídio qualificado, com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da cidade de Nortelândia. Também pelo crime de estupro de vulnerável, com mandado de prisão emitido pela Vara única de Nova Monte Verde. Também teve mandado de prisão civil, expedido pela Vara única de Arenápolis.

Jamilson Lopes foi pego após investigações da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, sob a responsabilidade do delegado Élcio Fidelis de Deus, logo após a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso comunicar à PC do Pará a possibilidade de o foragido estar escondido no município.

Nesta terça-feira (15), Jamilson Martins foi submetido ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Em seguida, o acusado foi encaminhado para a Cadeia Pública de Parauapebas, onde aguardará até ser levado, de volta, para o Mato Grosso.