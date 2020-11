Acusado de atentado contra policial militar é localizado e morto

Policiais militares do Grupamento Tático Operacional (GTO) localizaram nesta quarta-feira (11), em Breves, no Marajó, o suspeito de ter disparado contra a casa de um policial militar durante a madrugada. Junto com o homem, uma arma de fogo foi apreendida. Os policiais foram recebidos com vários disparos pelo suspeito. Durante a troca de tiros, o homem foi atingido. Mesmo socorrido, ele não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, após o atentado contra o PM, a corporação do Comando de Policiamento Regional XII (CPR XII) iniciou as buscas e incursões na área e conseguiu identificar o autor dos disparos e onde ele estava escondido.

O homem chegou a ser conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito utilizava uma pistola (a mesma com a qual atentou contra a casa do policial) e possuía munições. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia do município, onde foram tomadas as providência cabíveis.