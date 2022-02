Acusado de assassinato em maio de 2020 é preso em Parauapebas nesta quinta

A Polícia Civil, que integra a Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Lucas Machado de Souza, mais conhecido pelo apelido de Coiote, na quarta-feira (23). Com informações do site Ze Dudu.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal do Fórum de Parauapebas, onde Lucas vem sendo acusado de ser o assassino de Ray Pereira Santos, cujo corpo foi encontrado em 7 de maio de 2020, com os dois braços quebrados, eviscerado, ou seja, que teve as vísceras removidas, e, ainda, decapitado.

A investigação do crime iniciou logo após a instauração de inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de Ray Pereira Santos. O corpo da vítima, segundo a polícia, foi abandonado às margens do Igarapé Sebosinho, no bairro Amazonas, por trás do prédio de uma escola.

Com o mandado judicial em mãos, policiais buscavam o paradeiro do acusado, até que uma denúncia levou os policiais até Lucas Souza, no lava a jato, em que ele estaria trabalhando. No primeiro dia, a polícia não o encontrou no estabelecimento, quando os agentes retornaram nesta quarta-feira, o jovem estava no lava a jato, na rua Ângela Diniz, no bairro da Paz, e lá mesmo recebeu voz de prisão.