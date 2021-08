Acusado de assaltar pedestre é preso em flagrante em Parauapebas

Um homem, identificado como Leonardo Machado da Conceição, foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (11) pelo crime de assalto à mão armada, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o acusado havia acabado de roubar uma pedestre na esquina da rua Araguaia com a avenida JK, e ainda estava com os pertences da vítima. As informações foram divulgadas no portal Zé Dudu.

O caso aconteceu por volta das 20h50. Em rondas pela área, uma guarnição da PM foi informada por um popular que, naquela esquina, uma mulher havia acabado de ser assaltada por um homem armado com uma faca, que levou o celular e a bolsa dela. O denunciante descreveu o suspeito como moreno, vestindo calça jeans e camisa preta.

Os policiais iniciaram as diligências e localizaram o suspeito a duas quadras do local onde cometeu o crime, já na rua 7 de Setembro. Reconhecido a partir das características informadas, Leonardo foi abordado e, com ele, foram encontrados o celular da vítima e a faca utilizada no assalto.

Ainda segundo a PM, o assaltante teria se livrado da bolsa da vítima após o roubo. Ele foi preso em flagrante e conduzido à 20ª Seccional de Polícia Civil, onde foi constatado que ele é ex-presidiário e já cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas.