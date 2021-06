Ações do Batalhão Tiradentes intensificam combate à criminalidade em Belém

Ações estratégicas de prevenção e repressão da criminalidade vêm sendo realizadas de forma constante pelo 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), o Batalhão Tiradentes. Na tarde de segunda-feira (28), dois homens foram presos em flagrante, após o roubo de celulares no bairro da Campina, em Belém. Os acusados foram localizados próximo à Estação das Docas. Já os aparelhos foram recuperados e devolvidos às vítimas. As informações foram divulgadas pelo Governo do Estado nesta terça-feira (29).

Segundo o comandante do 2° BPM, tenente-coronel Orlandino Lima, mais de 20 foragidos foram recapturados pela unidade nos últimos três meses, a maioria na área do centro comercial de Belém. Nos últimos 120 dias, apenas um caso de roubo a ônibus foi registrado pela unidade, que também conseguiu reduzir o número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado.

Os bairros da Campina, Reduto, Cidade Velha, Canudos, São Brás, Fátima, Umarizal, Nazaré e Batista Campos integram a circunscrição da unidade, vinculada ao Comando de Policiamento da Capital I (CPC I). Conforme as demandas de cada bairro, mapeadas pelo Núcleo de Estatística e Análise Criminal (Neac) da Polícia Militar, o Batalhão Tiradentes traçou um plano com ações direcionadas e específicas para cada bairro.

No Reduto, Cidade Velha e Campina os agentes de segurança agem contra crimes de roubo e tráfico de drogas, assim como no bairro de Fátima e São Brás. Já no Umarizal, Nazaré e Batista Campos as ações visam, principalmente, a prevenção a roubos em estabelecimentos comerciais e arrombamentos.

Além das operações Saturação, Incursão, Bloqueio e Tiradentes, militares que atuam no Grupamento de Proteção Ativa (GPA) realizam, de segunda a sexta-feira, visitas a residências e estabelecimentos comerciais na área de abrangência da unidade.