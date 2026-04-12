Acidente na Presidente Vargas: carro atinge veículos estacionados e causa danos materiais em Belém

Um acidente foi registrado na manhã deste domingo (12) na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com informações preliminares que circulam nas redes sociais, um casal que estava em um carro teria colidido com pelo menos quatro veículos que estavam estacionados nas proximidades da praça da República.

Apesar do susto, não há registro de pessoas feridas. O caso resultou apenas em danos materiais.

Uma testemunha que presenciou o acidente relatou, também nas redes sociais, que o veículo estaria desgovernado no momento da colisão. Segundo o relato, o carro atingiu uma motocicleta, que ficou completamente destruída, além de outros automóveis estacionados.

Ainda de acordo com a testemunha, o veículo responsável seria um Corolla, de cor preta, e o condutor permaneceu no local após o ocorrido. Não há confirmação se ele foi encaminhado à delegacia.

O impacto gerou revolta entre pessoas que estavam na área, principalmente devido à gravidade dos danos materiais. O prejuízo é considerado elevado.