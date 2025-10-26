Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente na PA-160, em Parauapebas, deixa uma pessoa morta e motorista ferido

O acidente aconteceu por volta das 9h, quando a vítima, ao tentar atravessar a rodovia fora da passarela, foi atingida pelo veículo

O Liberal
fonte

Carro ficou parcialmente destruído (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na manhã do último sábado (25) na rodovia PA-160, em Parauapebas, no sudeste paraense. Jofredo Santos de Aquino, de 53 anos, conhecido como “Pelé”, foi atingido por um Chevrolet Classic e faleceu no hospital após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações preliminares, ele vivia em situação de rua.

O acidente aconteceu por volta das 9h, quando a vítima, ao tentar atravessar a rodovia fora da passarela, foi atingida pelo veículo, de acordo com relatos iniciais. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo investigadas.

O condutor do carro, Carlos André Sousa Ramos, de 23 anos, ficou preso às ferragens e foi levado para atendimento médico. Conforme informações iniciais, ele teria relatado à esposa que não sentia movimento nas pernas. Imagens do acidente mostram que a colisão destruiu completamente a parte frontal do veículo.

Até este domingo (26), o estado de saúde do motorista ainda era desconhecido. Agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Polícia Militar estiveram no local para atender à ocorrência e organizar o trânsito na região. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas. A vítima, Jofredo Santos de Aquino, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O" motorista também foi atendido, realizou teste de alcoolemia com resultado negativo. O veículo foi apreendido e perícias foram solicitadas para esclarecer o caso", completa a PC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

acidente

br 160

parauapebas

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Incêndio atinge área de vegetação às margens da PA-256 em Paragominas

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram durante a noite para conter as chamas; causas ainda serão investigadas

26.10.25 13h16

APREENSÃO

Mais de 3 kg de drogas são apreendidos dentro de embarcação em Breves, na ilha do Marajó

Durante a operação, realizada no sábaod (25), um homem foi preso

26.10.25 12h10

COLISÃO

Acidente na PA-160, em Parauapebas, deixa uma pessoa morta e motorista ferido

O acidente aconteceu por volta das 9h, quando a vítima, ao tentar atravessar a rodovia fora da passarela, foi atingida pelo veículo

26.10.25 11h13

FATALIDADE

Duas pessoas morrem em acidente na BR-316, entre Benevides e Santa Izabel do Pará, neste domingo

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas

26.10.25 10h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Guarda municipal é executado a sangue frio dentro de casa no Marajó

De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta rondaram a casa do agente e depois entraram no imóvel, simulando um assalto e depois atiraram contra a vítima

25.10.25 9h29

FATALIDADE

Duas pessoas morrem em acidente na BR-316, entre Benevides e Santa Izabel do Pará, neste domingo

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas

26.10.25 10h41

Livramento

Tentativa de homicídio quase termina em fatalidade no bairro do Jurunas

Caso aconteceu na noite deste sábado (25) e o alvo era um sargento da reserva da Polícia Militar

25.10.25 23h03

POLÍCIA

Dono reage após dupla tentar assaltar casa e esfaqueia um dos suspeitos em Santarém

O suspeito esfaqueado pela vítima foi preso pela polícia. O segundo envolvido conseguiu escapar

25.10.25 12h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda