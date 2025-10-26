Acidente na PA-160, em Parauapebas, deixa uma pessoa morta e motorista ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na manhã do último sábado (25) na rodovia PA-160, em Parauapebas, no sudeste paraense. Jofredo Santos de Aquino, de 53 anos, conhecido como “Pelé”, foi atingido por um Chevrolet Classic e faleceu no hospital após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações preliminares, ele vivia em situação de rua.

O acidente aconteceu por volta das 9h, quando a vítima, ao tentar atravessar a rodovia fora da passarela, foi atingida pelo veículo, de acordo com relatos iniciais. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo investigadas.

O condutor do carro, Carlos André Sousa Ramos, de 23 anos, ficou preso às ferragens e foi levado para atendimento médico. Conforme informações iniciais, ele teria relatado à esposa que não sentia movimento nas pernas. Imagens do acidente mostram que a colisão destruiu completamente a parte frontal do veículo.

Até este domingo (26), o estado de saúde do motorista ainda era desconhecido. Agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Polícia Militar estiveram no local para atender à ocorrência e organizar o trânsito na região. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas. A vítima, Jofredo Santos de Aquino, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O" motorista também foi atendido, realizou teste de alcoolemia com resultado negativo. O veículo foi apreendido e perícias foram solicitadas para esclarecer o caso", completa a PC.