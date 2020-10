Acidente na BR-316 arremessa vítima para debaixo de caminhão

Um acidente ocorrido na rodovia BR-316, no quilômetro sete, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, entre dois veículos resultou na queda de uma vítima, que estava na motocicleta. Ela, em seguida, foi arremessada para debaixo de um caminhão, que vinha atrás do veículo em que a vítima estava. O fato ocorreu por volta das 7h30 deste sábado (17).

Todavia, segundo informações do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) no Pará, a passageira teve apenas ferimentos na perna e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

Ainda segundo o Departamento, uma caminhonete, que trafegava no sentido Belém-Marituba, bateu em uma motocicleta. “Com a colisão, a passageira da moto caiu e foi arremessada para debaixo de um caminhão que vinha atrás do veículo”.

O Detran do Pará informa ainda que “o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar atendimento à vítima”.

Uma equipe do Detran esteve lá o local para desobstruir o trânsito e apurou também que “o condutor da motocicleta não possuía habilitação. Ele será notificado”.

De acordo com o Código Brasileiro de Transito (CBT), no artigo 309, “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. As penas são de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.