Um grave acidente no início desta tarde de domingo (3) interdita o túnel no Entroncamento, na saída da cidade de Belém. Viaturas da Polícia Militar estão no local. As informações preliminares apontam que a colisão envolve dois carros de passeio.

Com a força do choque um dos carros capotou ainda não há informações sobre vítimas. Reportagem está em atualização.