Acidente envolvendo três veículos é registrado em cruzamento movimentado de Itaituba

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no cruzamento da avenida Belém com a travessa Lauro Sodré, em Itaituba, sudoeste do Pará, na noite de domingo (12​). De acordo com informações preliminares de testemunhas, o motorista de um Fiat Toro teria provocado a colisão. Não houve mortes. A Polícia Civil investiga o caso e possíveis responsabilidades. “A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente de trânsito com danos materiais. Não houve vítimas”, comunicou a PC.

O impacto fez com que a caminhonete Toro atingisse uma Hilux, que por sua vez colidiu com um Voyage. Com a violência da batida, a Fiat Toro tombou na pista. A cena chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local e resolveram ajudar. Essas pessoas se mobilizaram para desvirar o veículo tombado, enquanto outros ajudavam a desobstruir o trânsito na área. Apenas danos materiais foram registrados.

Testemunhas relataram que o cruzamento onde ocorreu a colisão é conhecido pelo fluxo intenso de veículos, o que exige a atenção redobrada dos motoristas, na tentativa de evitar acidentes.