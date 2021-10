Acidente envolvendo ônibus e motocicleta causa grande engarrafamento na Augusto Montenegro

No começo da manhã desta terça-feira, 19, o já complicado trânsito na avenida Augusto Montenegro ficou ainda mais travado após um acidente de trânsito na altura do bairro Parque Verde, em Belém. Quem conseguiu chegar até o ponto do acidente, se assustou ao ver uma motocicleta sob a roda de um ônibus. Apesar da cena, que mostrava a motocicleta esmagada pelo coletivo, a condutora sofreu apenas escoriações.

O acidente foi antes de 8h, perto de um supermercado, onde o ônibus que faz a linha Tapanã-Ufpa colidiu com a moto. O caso causou um enorme engarrafamento, que se estendeu por quilômetros. Em nota, a Semob disse que não foi acionada para essa ocorrência.

Também em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que as equipes atenderam a condutora da moto, que sofreu escoriações, e a conduziu para um Hospital, para maiores cuidados.