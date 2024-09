Acidente envolvendo carreta e motociclista engarrafa trânsito na BR-316

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um motociclista na tarde desta sexta-feira (13/09) engarrafa o tráfego na rodovia BR-316, no Km 6, nas proximidades do Atacadão, em Ananindeua. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o motociclista sendo atendido pela população na principal via de acesso de Belém. O acidente ocorreu no sentido de saída da Região Metropolitana de Belém.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações (CIOP), o motociclista teve escoriações e um ferimento na perna. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está a caminho do local para atender a vítima. O CIOP informou que o motociclista está consciente. Uma equipe da Polícia Militar já está na área auxiliando no atendimento da vítima.

Devido ao acidente um longo engarrafamento se formou na rodovia nesta tarde. Os motoristas que trafegam pela região precisam ter paciência para enfrentar o trânsito nesta sexta-feira.