Acidente entre duas motos mata jovem e fere outra em Breu Branco, no sudeste do Pará

De acordo com a imprensa, em Breu Branco, município da região sudeste paraense, a vítima fatal do grave choque entre as duas motocicletas é Bruna Geissyane. Ela pilotava a moto levando na garupa a prima, identificada somente pelo prenome.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (27), as duas jovens foram socorridas, mas Bruna morreu ao chegar no Hospital Regional de Tucuruí. A prima dela segue internada, em estado estável.

Segundo relatos de testemunhas, era próximo de 1h20, quando as duas motos colidiram, no entanto há explicações maiores sobre a causa da batida. As primas Bruna e Jéssica sofreram o maior impacto da colisão, próximo de um posto de combustível, no centro de Breu Branco. O acidente chamou a atenção de populares.

Até então, não se tem informações sobre a identidade e o estado de saúde da pessoa ou da dupla que seguia na outra motocicleta, que se chocou contra o veículo de Bruna Geissyane.

As autoridades de Segurança Pública, em Breu Branco, devem investigar as circunstâncias e as responsabilidades do acidente, de acordo com os procedimentos legais cabíveis.