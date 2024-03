Acidente entre carro de passeio e caminhonete gera congestionamento na BR-316

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete foi registrado na manhã desta quinta-feira (21), na BR-316 esquina com a rua São Benedito, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, o sinistro ocorreu por volta de 5h30, quando o condutor do carro tentou desviar de um buraco na pista e foi atingido pela caminhonete que vinha atrás. Um grande congestionamento se formou na via.

Ninguém ficou gravemente ferido devido ao acidente. O trecho onde a colisão entre os dois carros ocorreu aconteceu fica próximo a entrada do conjunto Jaderlândia. O motorista do carro de passeio informou que veio do município de Marapanim, no nordeste do Pará, e estava acompanhado de outras duas pessoas quando tudo ocorreu. Ele relatou que o prejuízo é grande pois adquiriu o carro há cerca de um mês. No momento do acidente, ele seguia pela pista e tentou desviar de um grande buraco que havia no local, momento que foi atingido pela caminhonete. O condutor do outro veículo envolvido fugiu do local.

Viaturas do Detran e da Polícia Militar estão no local realizando os devidos procedimentos. Parte da via foi interditada enquanto o proprietário do carro e as autoridades de trânsito aguardavam o guincho. Além disso, os agentes de trânsito também realizam a organização do fluxo de veículos na área, que ficou lento.