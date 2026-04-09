Acidente entre caminhão e motocicleta termina com morte na rodovia Mário Covas, em Ananindeua
Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta terminou em morte na tarde desta quinta-feira (9/4) na rodovia Mário Covas, próximo à avenida Independência, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, o condutor da moto, que não teve o nome divulgado, morreu no local. Por enquanto, as autoridades não divulgaram informações oficiais sobre as circunstâncias da colisão.
Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em uma das filmagens, o cinegrafista amador comenta que, supostamente, o motociclista teria caído na pista e uma carreta, que seguia logo atrás, passou por cima da vítima e a esmagou. “Acidente aqui. Caiu e a carreta passou por cima. No elevado da Mário Covas”, disse.
As polícias Militar e Científica foram acionadas ao caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento dos órgãos de segurança sobre o ocorrido e aguarda retorno.
