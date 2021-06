Acidente entre caçamba e motocicleta deixa jovem de 18 anos morto em Parauapebas

Jardson Carvalho Santos, 18 anos, foi a vítima de um acidente fatal, registrado na última sexta-feira (18), à altura do Bairro Novo Brasil, em Parauapebas. Ele estava como passageiro de uma motocicleta conduzida pelo pai, Francildo Silva Santos, que foi arrastada por uma caçamba. Jardson sofreu traumatismo craniano. O pai dele teve várias escoriações, mas não precisou ser hospitalizado.

De acordo com informações, Francildo Santos trafegava com o filho na garupa, na PA-275, quando nas proximidades da ponte que divide os bairros Novo Brasil e Cidade Jardim, à altura do cruzamento das rodovias estaduais 275 e 160, a caçamba bateu na motocicleta e saiu arrastando o veículo por vários metros.

Populares disseram que o condutor da caçamba foi avisado por outro motorista sobre o que estava acontecendo, mas não parou para socorrer as vítimas, o que foi feito por um agente do Corpo de Bombeiros que estava se deslocando para uma outra ocorrência, quando se deparou com a situação e, de imediato, parou para realizar os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou reanimar o jovem, mas ele já estava sem vida. Jardson era natural de Rosário, no Maranhão. Familiares e amigos do jovem contaram que ele estava em Parauapebas havia cerca de dois meses. No momento do acidente, ele estava retornando, com o pai, de uma empresa, onde foi assinar sua demissão, para poder ser contratado em outra empresa, onde começaria semana que vem.

Na delegacia Francildo Silva Santos contou, em depoimento, que conduzia a motocicleta pelo lado direito da Rodovia PA-275 e foi avisado pelo filho que, logo atrás, vinha o veículo pesado. Com os dois veículos muito próximos, ainda de acordo com o depoimento de Francildo, temendo ser fechado pela caçamba, ele tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou sendo arrastado. A placa da caçamba e a identidade do motorista ainda não foram divulgadas. A equipe de reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda um posicionamento sobre as investigações.