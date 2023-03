Acidente em Nova Ipixuna: veja a lista dos nomes das vítimas no acidente da PA-150

Fontes da Polícia Civil liberaram, na tarde desta sexta-feira (24), uma lista das 12 pessoas que morreram no acidente desta manhã, entre um micro-ônibus e uma carreta. Apenas uma bebê não foi devidamente identificada. Entre as vítimas estão o motorista do micro-ônibus e o da carreta. A lista ainda está em atualização.

Confira os nomes até agora:

Edicley Ferreira

Euvaldo Ribeiro

Jose Alves da Silva

Edina Silva dos Santos

Maria da Cruz Alves de Sousa

Jandenira Moreira de Oliveira

Rayane Lopes Gomes

Bebê do sexo feminino (ainda não identificada)

Gracilene Paiva da Silva

Clediuza Araújo dos Santos (morreu no hospital)

Evandro Silva Freitas (morreu no hospital)

Mirian Lopes Soares (morreu no hospital)

No Hospital Regional do Sudeste do Pará há cinco pessoas sendo atendidas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Já a Prefeitura de Marabá aponta que três pessoas estão em atendimento no Hospital Municipal de Marabá.

"A paciente Ana Flávia Gomes Lima, 38 anos, está fazendo exames e tomografia. Ela está consciente, mas sem referência familiar até o momento. O serviço social do HMM pede que algum familiar dirija-se ao hospital. A paciente Flor de Liz, 60 anos, chegou com dores abdominais, mas sem fratura exposta, consciente e também foi encaminhada ao Hospital Regional para realização de outros exames", diz o boletim do Hospital Municipal de Marabá.