Acidente em Nova Ipixuna: Hospital Regional em Marabá aciona plano emergencial para atender vítimas

O Hospital Regional do Sudeste do Pará acionou o plano de emergência da instituição para atender às vítimas do acidente ocorrido na PA-150, na manhã desta sexta-feira (24), em Nova Ipixuna. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), pouco depois da tragédia que deixou 10 pessoas mortas e um total de feridos ainda não determinado.

"As vítimas do acidente já estão sendo atendidas na unidade. A rede estadual de saúde está preparada para dar todo o suporte necessário", garante a Sespa. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da colisão entre o micro-ônibus, que transportava 17 pessoas e a a carreta. Os veículos colidiram frontalmente numa área onde eram proibidas ultrapassagens.