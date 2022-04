Acidente em Icoaraci deixa homem morto neste domingo (10)

A Polícia Científica do Pará foi acionada, no começo da noite deste domingo (11), após um acidente de trânsito no distrito de Icoaraci. Na tragédia, faleceu José Maria Nascimento Ribeiro, de 38 anos. O acidente ocorreu na travessa Berredos com a 7ª Rua (2 de Dezembro), no bairro Ponta Grossa.

A vítima conduzia um Fiat Uno Vivace de cor preta quando colidiu com um ônibus da linha de Icoaraci. O motorista do carro de passeio ficou preso nas ferragens e acabou morrendo. No mesmo veículo, estava uma mulher como passageira, que ficou ferida e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar.