Acidente é registrado em Mocajuba na tarde deste sábado

Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado em Mocajuba, no nordeste, na tarde deste sábado (13). De acordo com informações que circulam pelas redes sociais, os ocupantes do veículo ficaram feridos.

Após o acidente, uma ambulância de uma unidade de saúde da região foi deslocada até o local para prestar socorro às vítimas. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado das vítimas e quais as identidades delas.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que o carro saiu da pista e foi parar em uma ribanceira nas proximidades da via onde o acidente ocorreu. Não se tem confirmação de como o acidente ocorreu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.