Acidente deixa dois mortos na rodovia Mário Covas na tarde desta sexta (18)

Duas pessoas morreram em um acidente da trânsito, na tarde desta sexta-feira (18), no limite entre os municípios de Belém e Ananindeua. Uma moto e uma bicicleta colidiram, no cruzamento da passagem Monte Sinai com a rodovia Mário Covas, entre as avenidas Independência e Augusto Montenegro.

Os mortos, ainda não identificados, são os condutores da moto e da bicicleta. A vítima socorrida com vida é filha do ciclista e estava na garupa. A moça foi levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Os condutores morreram no local, sem chance de socorro.

Duas pessoas morreram no acidente entre a moto e a bicicleta (João Thiago Dias / O Liberal)

O trânsito na via está interditado para os primeiros levantamentos da Polícia Científica do Pará. No entorno, o deslocamento é difícil e há muito congestionamento.

Matéria em atualização, acompanhe!