Carro avança preferencial, bate em outro veículo, que capota no bairro de Batista Campos, em Belém

Uma colisão entre um Chevrolet Tracker e um Renault KWID provocou o capotamento do Renault na avenida Conselheiro Furtado esquina com a avenida Dr. Moraes, no bairro de Batista Campos, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 18h, e deixou uma mulher com ferimentos leves, mas, visivelmente abalada, ela foi levada em ambulância do Corpo de Bombeiros para o PSM da 14 de Março.

"Quando nós chegamos, graças a Deus, as vítimas não estavam mais dentro do carros, já haviam sido retiradas. Estavam muito assustadas, mas ninguém estava grave. A passageira do Chevrolet Tracker foi levada para o PSM da 14 de Março'', informou o Tenente bombeiro Aleixo, minutos após socorrer à vítima.

Motorista de aplicativo, Danilo Moreira, era quem dirigia o Renault KWID, que capotou. Ele contou que o a motorista do Chevrolet avançou a preferencial e bateu em seu carro, com o choque, Danilo perdeu o controle do Renault que capotou e foi parar no meio-fio da pista.

O Chevrolet também foi parar longe após a batida. A motorista e um homem soferam pequenas escoriações e logo se retiraram do local, mas antes fizeram contato com o motorista do aplicativo de transportes, e deram início as negociações para o pagamento dos prejuízos materiais.

O trânsito na área não chegou a ficar congestionamento, porque o Renault não ficou atravessado na via, o veículo ficou praticamente no meio-fio.