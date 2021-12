Acidente de trânsito mata colegas de trabalho; veículo tentou desviar de defeito no asfalto

Dois colegas de trabalho morreram após colidirem frontalmente em um acidente de trânsito ocorrido no domingo (12), em Marabá, no sudeste paraense. Segundo testemunhas, os dois seguiam em lados opostos, montados em uma motocicleta, quando perderam o controle dos veículos ao tentarem desviar de um defeito no asfalto, na rodovia BR-155. As vítimas não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais. As informações são do Debate Carajás.

As vítimas seriam vigilantes e estariam no momento da troca de turno quando o acidente aconteceu. Um dos trabalhadores estava a caminho da empresa, para render o serviço do outro, que já estava voltando para casa. Durante o percurso, o acidente trágico tirou a vida dos dois. Segundo populares, os dois residiam nos núcleos Nova Marabá e São Félix.

Os cadáveres foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente liberados aos familiares.