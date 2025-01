Acidente de trânsito entre motocicleta e ciclista deixa três pessoas feridas em Itaituba

Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta deixeou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (23), em Itaituba, município do Oeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 09h30 no cruzamento da avenida principal do residencial Viva Itaituba.

Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida quando um ciclista está atravessando o cruzamento e uma moto em velocidade colide. O motociclista, que estava com uma criança na garupa, perde o controle e acaba batendo em um muro. Ambos caíram da moto.

A condutora da moto foi identificada como Larissa Rodrigues, de 26 anos, e teve suspeita de fratura em uma das pernas, enquanto a criança, João Miguel Rodrigues, de 5 anos, sofreu uma possível fratura na clavícula. O ciclista, Martim Rodrigues, de 65 anos, também ficou ferido, com suspeita de fratura no antebraço esquerdo.

Moradores da região pedem a instalação de uma lombada no cruzamento, para tentar diminuir a quantidade de acidentes, segundo o portal Giro, de Itaituba. Os moradores afirmam que a medida é essencial para reduzir os riscos e aumentar a segurança no local.