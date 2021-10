Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta na pista expressa da Augusto Montenegro

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, na tarde desta quarta-feira (6), na pista expressa do BRT, na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Una, em Belém.

Segundo informações, o condutor do carro estaria trafegando irregularmente na pista do BRT. Ele teria avançado o sinal vermelho e atingiu o motociclista, que pretendia usar a pista expressa para adentrar na Augusto Montenegro.

A vítima que conduzia a motocicleta morreu na hora. A mulher que estava na garupa do veículo menor sofreu fraturas no braço. Ela foi levada para uma unidade hospitalar. O motorista do carro bateu apenas a cabeça e foi conduzido para a Seccional da Marambaia, onde está prestando esclarecimentos sobre o caso.

Profissionais do Centro de Perícias Científicas estão no local para realizar a perícia de local de crime. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) fará a remoção do corpo.