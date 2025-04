Acidente com três veículos no túnel do Entrocamento causa congestionamento na Almirante Barroso

Um acidente de trânsito envolvendo um carro, um ônibus e uma motocicleta foi registrado no túnel do Entroncamento, na manhã desta quarta-feira (23/4), em Belém. Por causa da colisão, um grande congestionamento se formou na avenida Almirante Barroso, no trecho que vai do Entroncamento até a avenida Dr. Freitas, sentido de entrada na capital paraense. Os condutores da moto e do carro ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital.

Por volta de 8h, agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) estavam no local organizando o fluxo de veículos. Segundo o Supervisor de Trânsito Domingos Melo, o condutor do veículo vermelho, um dos envolvidos na colisão, era o único que estava no local quando os agentes chegaram. Ele relatou que o ônibus teria provocado o acidente.

“Quando a gente chegou no local do sinistro, apenas o cidadão do automóvel estava no local. E o que ele informou é que um ônibus foi o causador. Ele disse que o ônibus atingiu a parte lateral traseira do carro vermelho e, com o impacto, ele capotou e parou na mureta do túnel. O relato é que o ônibus atingiu primeiro a motocicleta e depois o carro dele. A moto parou embaixo do ônibus. A vítima da motocicleta e o motorista do carro foram socorridos e removidos pelo resgate do Corpo de Bombeiros. E agora, a gente está aguardando o guincho para a remoção do veículo do cidadão”, declarou o agente.

Veículo que capotou sendo guinchado no Túnel do Entroncamento. (Foto: Dilson Pimentel / Especial O Liberal)

A viatura da SegBel bloqueou uma parte da pista para evitar outros possíveis incidentes no local, já que o veículo vermelho ainda estava na via aguardando um guincho para fazer a retirada. O supervisor de trânsito garantiu que a área estava com o fluxo normal. “Aqui no túnel está fluindo normalmente. Passou aquele horário de pico e o trânsito está tranquilo. Estamos somente aguardando o guincho para remoção do veículo”, afirmou Domingos Melo.

Imagens que circulam nas redes sociais, desde as primeiras horas da manhã, mostram uma grande fila de veículos que havia se formado no local logo após o acidente. Nos vídeos, o condutor da motocicleta ainda está no local, consciente e sentado na pista, recebendo ajuda de outros condutores que passavam pela área. Outros registros mostram o homem sendo levado por uma ambulância. Também é possível ver o ônibus da linha Distrito Industrial - Pátio Belém parado e com a parte frontal amassada.