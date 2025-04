VÍDEO: homens de patins são flagrados 'morcegando' ônibus em movimento na avenida Almirante Barroso

Dois homens, ainda não identificados, foram flagrados andando de patins agarrados à traseira de um ônibus em movimento, ou como se diz popularmente, "morcegando", na avenida Almirante Barroso, em Belém, às proximidades da avenida Tavares Bastos. O flagrante, enviado à redação integrada de O Liberal, foi registrado nesta terça-feira (22) pela assistente social Catarina Viana, que passava pelo local no momento da cena.

Nas imagens é possível ver que os rapazes se aproveitam da parada do coletivo, da linha Cidade Nova-Unama, para se posicionarem na parte traseira do veículo e pegarem carona do lado de fora, ganhando impulso e velocidade com os patins.

A manobra, também conhecida como “pegar rabeta”, representa um sério risco à vida dos próprios praticantes e de quem está ao redor. Além disso, trata-se de uma infração grave segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O Artigo 235 proíbe o transporte de pessoas nas partes externas dos veículos, salvo em situações regulamentadas. A infração pode resultar em multa e pontos na carteira de habilitação do motorista, além de outras penalidades, dependendo do caso.