Ação de conscientização no trânsito é confundida com suposto acidente fatal em Marituba

Na tarde deste domingo (19), vídeos de um suposto acidente fatal de trânsito, na Praça Matriz de Marituba, começaram a circular nas redes sociais, gerando comoção entre os moradores. As imagens mostravam uma viatura do Corpo de Bombeiros, duas pessoas caídas no chão e uma terceira dentro do veículo, aparentemente sem vida, além de curiosos aglomerados na cena e o local isolado.

Os conteúdos geraram especulações levando muitos a acreditarem que um trágico acidente havia ocorrido no município. No entanto, após a grande repercussão, a equipe de reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a assessoria de Marituba, que esclareceu que os vídeos não retratavam um acidente real, mas sim uma ação planejada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Marituba (SETRAN) em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, que é celebrado neste domingo.

A assessoria informou que a Praça Matriz foi palco de uma iniciativa integrada para conscientizar a população sobre a importância de seguir as leis de trânsito. A ação incluiu a celebração de uma missa em memória às vítimas do trânsito, seguida por uma simulação de acidente.

“ A simulação de acidente trabalhou a conscientização de condutores quanto a necessidade de obedecer às leis de trânsito”, afirmou a assessoria de imprensa.