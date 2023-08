Vítimas de acidente ficam presas embaixo de ônibus na av. Almirante Barroso

​Um acidente de trânsito deixou pelo menos duas pessoas feridas no cruzamento das avenidas Almirante Barroso com a Dr. Freitas, bairro do Marco, em Belém, na tarde desta quinta-feira (10). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o acidente ocorreu em cima da pista expressa do BRT, no sentido Ananinde​ua, e envolveu um ônibus e um carro de passeio em circunstâncias ainda desconhecidas. Conforme as imagens, as vítimas ficaram presas embaixo do coletivo. O trânsito ficou congestionado e, inicialmente, foi orientado por homens da Polícia Militar, que atenderam a ocorrência inicialmente.

VEJA MAIS

A reportagem de O Liberal acionou a PM, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e o Corpo de Bombeiros para apurar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.​