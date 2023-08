Colisão entre dos veículos mata motorista de rodotrem em Bonito

Um sinistro de trânsito entre uma caçamba e um rodotrem, na madrugada desta quarta-feira (9), matou uma pessoa em Bonito, município no nordeste do Pará. O caso ocorreu na rodovia BR-316, na altura do quilômetro 129. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rodotrem bateu na traseira da caçamba. A vítima, segundo o perfil B1 Bragança Notícias, se tratava de Júnior Lima Farias. Ele seria o condutor do rodotrem e era natural de Tracuateua.

Os dois automóveis seguiam sentido Capanema – Santa Maria do Pará quando o choque entre eles ocorreu. Após a colisão, a caçamba tombou fora do leito carroçável e o rodotrem ficou atravessando nos dois sentidos da BR-316, impedindo o fluxo de veículos no trecho. Seixo e óleo ficaram espalhados na pista. O condutor da caçamba foi socorrido, mas o quadro clínico dele não foi revelado.

Às 11h16, a PRF informou que o trânsito, que contabilizava 5 km de congestionamento na área, seguia com orientação de pare e siga. Um dos veículos foi retirado da pista e o outro já estava sendo descarregado para que pudesse ser removido. Até a última atualização desta matéria, a reportagem não recebeu atualizações sobre se a lentidão persistia no local.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.