Abordagem policial acaba em troca de tiros e um suspeito morre em Santarém

Em Santarém, oeste do estado, um homem identificado como Giovane Bruno de Almeida Silva, de 25 anos, morreu após troca de tiros com a polícia. O fato aconteceu durante uma tentativa de abordagem do sujeito depois que a PM recebeu uma denúncia de furto no perímetro entre a rua Marajó e Av. Uruará, no bairro Santana.

A polícia fez inicialmente uma tentativa de abordagem ao indivíduo suspeito, onde ele reagiu e disparou contra os militares. Giovane acabou sendo alvejado com um tiro. O homem chegou a ser encaminhado para o Pronto Socorro Municipal da cidade (PSM), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com a polícia, o criminoso tem ficha criminal por crimes de tráfico de drogas, homicídio e assaltos. Junto do suspeito estava uma arma de fogo calibre 38 e cerca de quatro munições, ambas foram apreendidas.