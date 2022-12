'3K' é morto a tiros em barbearia de Parauapebas

Um homem identificado como Breno Felipe da Silva, conhecido como “3K”, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (23) em uma barbearia localizada na rua Afonso Arino, bairro da Paz, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima tinha 21 anos. As informações são do Portal Pebão.

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens chegaram no local e deram ordens para que todos que estavam presentes ficassem deitados no chão, simulando um assalto. Então, um dos criminosos foi até Breno e efetuou vários disparos. Um dos clientes da barbearia, que estava ao lado da vítima, ficou com o rosto ensanguentado.

Atirador e comparsa fugiram do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada para preservar a cena do crime. Polícia Civil (PC) e Polícia Criminal também estiveram presentes para as demais diligências.

Ainda não há motivo conhecido para o caso. A reportagem de O Liberal solicitou posicionamento aos órgãos competentes e aguarda retorno.