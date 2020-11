20 motoristas são flagrados dirigindo embriagados pelas estradas paraenses no feriado de Finados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na última segunda-feira (02), a operação "Finados 2020". Durante a operação, que iniciou na sexta-feira (30), 20 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool, das quais quatro foram conduzidas para a delegacia por conta do elevado nível de álcool no sangue. No total, foram registrados 13 acidentes, com 16 pessoas feridas e um óbito nas estradas estaduais.

A PRF informou que registrou um aumento no fluxo de veículos em virtude do feriado prolongado, principalmente na BR-316, rodovia que liga a capital do estado com os principais balneários.

As equipes operacionais foram distribuídas em rondas ostensivas, além da permanência em pontos estratégicos e críticos com o objetivo de redução de acidentes. No total, foram abordados 1.096 veículos e 1.355 pessoas, com foco na orientação preventiva e alerta aos motoristas para o cumprimento das regras de trânsito.

Contudo, muitos condutores ainda insistiram em contrariar as leis de trânsito. Ao todo foram autuadas 844 infrações diversas, sendo 64 ultrapassagens que ofereciam risco a segurança dos usuários da via.

Entre as principais infrações de trânsito registradas estão a ausência de uso de capacete para condutores e passageiros, a falta de cinto de segurança também dos condutores e passageiros, ultrapassagens indevidas e não possuir carteira nacional de habilitação.

Em 2019, o feriado do dia 02 de novembro ocorreu durante o sábado. Portanto, não houve operação de feriado prolongado com dados comparativos em relação a este ano.