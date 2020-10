Um homem morreu no chão de uma unidade de saúde no bairro do Barreiro, na capital paraense, na manhã de ontem, 26. Identificado apenas pelas iniciais O.A.C, a vítima de 55 anos passou mal na Unidade Básica de Saúde (UBS) Barreiro I, onde veio a óbito pouco depois de chegar no local. Em uma foto que circulou em aplicativos de mensagens, o homem aparece deitado em uma área de circulação de pessoas, no chão, o que indica que a vítima não teria tido sequer tempo de ser atendido em uma ala específica.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) limitou-se a dizer que ele foi atendido imediatamente pela equipe multiprofissional da unidade, mas o quadro evolui rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. "Os profissionais ainda tentaram reanimá-lo, mas o senhor não reagiu e teve a morte atestada pela médica da unidade", ressaltou ainda o comunicado.