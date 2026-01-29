Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pets chevron right

Você é alérgico a cães e gatos? Confira quais são as raças consideradas mais 'hipoalergênicas'

Alguns animais podem dispersar uma quantidade significativamente menor desses alérgenos

Victoria Rodrigues
fonte

Entre as raças de cachorro menos hipoalergênicas, estão: o Poodle, o Schnauzer e Yorkshire Terrier. (Foto: Freepik)

Algumas pessoas sonham em ter um animal de estimação em casa que não solte muitos pelos e nem provoque doenças como: rinite, asma ou outras alergias respiratórias. A boa notícia para esses futuros tutores é que, apesar de não existir pets isentos de alérgenos, já há algumas raças de cães e gatos consideradas "hipoalergênicas" que liberam menos partículas capazes de desencadear sintomas de alergia nos seres humanos. 

Ao contrário do que muitos pensam, o problema em si não está somente na quantidade de pelos visíveis que os animais soltam pela residência, mas sim pelas proteínas presentes na saliva, urina e pele dos animais que aderem à caspa e a pequenas escamas de pele dos pets. Porém, no mundo dos animais, alguns tendem a ter uma quantidade menor desses alérgenos devido às suas características biológicas. 

De modo geral, alguns gatos de pelagem clara podem produzir ligeiramente menos alérgenos do que gatos de pelagem escura, embora essa não seja uma regra exclusiva para todos. Já com relação aos cachorros, os de raça "hipoalergênica" tendem a ter um ciclo de crescimento capilar diferente e não costumam trocar de pelo sazonalmente, o que pode ajudar a melhorar a vida dos tutores que possuem problemas respiratórios.

VEJA MAIS

image Qual a quantidade de areia devo colocar na caixa do gato? Confira dicas para evitar desperdício
Manter a quantidade certa de areia na caixa do gato é um cuidado simples, mas essencial para o conforto e a saúde do felino

image Alimentação natural para pets: veja quais cuidados tomar
Veterinária reforça que a alimentação natural requer planejamento, exames e orientação para evitar riscos à saúde de cães e gatos

image O que comprar antes de adotar um gato? Confira 5 produtos indispensáveis para receber seu novo pet
Areia higiênica, comedouro, arranhador e brinquedos estão entre os itens essenciais para garantir conforto e bem-estar ao gato desde o primeiro dia no novo lar

Confira algumas espécies de animais "hipoalergênicos":

Gatos hipoalergênicos:

  •  Siberiano;
  • Azul Russo.

Cães hipoalergênicos:

  • Poodle;
  • Schnauzer;
  • Yorkshire Terrier.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gatos

cães

alergia

hipoalergênicos

espécies
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

PETS

Como deixar pets seguros nas festas de fim de ano? Veterinário dá dicas de segurança

Saiba como evitar estresses e garantir que as festas de final de ano sejam tranquilas com seu animal de estimação

19.12.25 11h41

Pets

Sepultamento de cães e gatos junto aos donos? Assembleia de São Paulo aprova projeto; entenda

Medidas visam fortalecer o vínculo entre humanos e animais, além de garantir auxílio e responsabilização em casos de maus-tratos

18.12.25 19h18

PETS

Como socializar cachorros? Confira passo a passo para melhor adaptação

Com paciência, rotina e reforço positivo, é possível ensinar o cachorro a lidar com novas experiências de forma tranquila e segura

17.12.25 11h40

PETS

Brinquedos para cachorros: descubra opções para transformar a rotina do pet

Conheça os tipos de brinquedos para cães que estimulam a mente, ajudam na saúde e garantem mais diversão no dia a dia do seu melhor amigo

04.12.25 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda