Você é alérgico a cães e gatos? Confira quais são as raças consideradas mais 'hipoalergênicas'

Algumas pessoas sonham em ter um animal de estimação em casa que não solte muitos pelos e nem provoque doenças como: rinite, asma ou outras alergias respiratórias. A boa notícia para esses futuros tutores é que, apesar de não existir pets isentos de alérgenos, já há algumas raças de cães e gatos consideradas "hipoalergênicas" que liberam menos partículas capazes de desencadear sintomas de alergia nos seres humanos.

Ao contrário do que muitos pensam, o problema em si não está somente na quantidade de pelos visíveis que os animais soltam pela residência, mas sim pelas proteínas presentes na saliva, urina e pele dos animais que aderem à caspa e a pequenas escamas de pele dos pets. Porém, no mundo dos animais, alguns tendem a ter uma quantidade menor desses alérgenos devido às suas características biológicas.

De modo geral, alguns gatos de pelagem clara podem produzir ligeiramente menos alérgenos do que gatos de pelagem escura, embora essa não seja uma regra exclusiva para todos. Já com relação aos cachorros, os de raça "hipoalergênica" tendem a ter um ciclo de crescimento capilar diferente e não costumam trocar de pelo sazonalmente, o que pode ajudar a melhorar a vida dos tutores que possuem problemas respiratórios.

Confira algumas espécies de animais "hipoalergênicos":

Gatos hipoalergênicos:

Siberiano;

Azul Russo.

Cães hipoalergênicos:

Poodle;

Schnauzer;

Yorkshire Terrier.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)