Em Ananindeua, cachorros fazem fila para serem alimentados por morador da Cidade Nova 6

Um vídeo está emocionando internautas, especialmente, aqueles que amam cachorros: em Ananindeua, um grupo de cães de rua aparece, todos os dias à noite, esperando pacientemente em frente ao portão de uma casa para receber alimentação. O responsável por esse gesto de amor e solidariedade é um morador da Cidade Nova 6, que dedica parte do seu tempo para alimentar animais em situação de abandono.

VEJA MAIS



As imagens mostram cachorros chegando em silêncio, abanando o rabo. A cena, simples e tocante, viralizou nas redes sociais, gerando diversos compartilhamentos e comentários de apoio ao gesto de humanidade do morador. Confira o momento emocionante:

Veja o vídeo:

A importância da adoção responsável

O vídeo reacendeu também a discussão sobre a adoção de pets, uma das formas mais eficazes de combater o abandono. Ao adotar um animal, a pessoa não apenas salva uma vida, mas ganha um companheiro leal e afetuoso. Além disso, contribui para a diminuição da superpopulação nas ruas e nos abrigos.

Campanhas de adoção e castração, promovidas por ONGs e instituições públicas, são fundamentais, mas o envolvimento da sociedade civil, como no caso do morador de Ananindeua , é igualmente essencial.

Graças ao alcance das redes sociais, histórias como essa ganham visibilidade e inspiram outras pessoas a agir. O vídeo dos cães no portão mostra que é possível ajudar, mesmo sem grandes recursos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.