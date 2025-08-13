Capa Jornal Amazônia
Em Ananindeua, cachorros fazem fila para serem alimentados por morador da Cidade Nova 6

A cena, simples e tocante, viralizou nas redes sociais, gerando diversos compartilhamentos e comentários de apoio ao gesto de humanidade do morador

Gabrielle Borges
fonte

Um grupo de cães de rua aparece, todos os dias à noite, esperando pacientemente em frente ao portão de uma casa para receber alimentação. (Freepik)

Um vídeo está emocionando internautas, especialmente, aqueles que amam cachorros: em Ananindeua, um grupo de cães de rua aparece, todos os dias à noite, esperando pacientemente em frente ao portão de uma casa para receber alimentação. O responsável por esse gesto de amor e solidariedade é um morador da Cidade Nova 6, que dedica parte do seu tempo para alimentar animais em situação de abandono.

As imagens mostram cachorros chegando em silêncio, abanando o rabo. A cena, simples e tocante, viralizou nas redes sociais, gerando diversos compartilhamentos e comentários de apoio ao gesto de humanidade do morador. Confira o momento emocionante:

Veja o vídeo:

A importância da adoção responsável

O vídeo reacendeu também a discussão sobre a adoção de pets, uma das formas mais eficazes de combater o abandono. Ao adotar um animal, a pessoa não apenas salva uma vida, mas ganha um companheiro leal e afetuoso. Além disso, contribui para a diminuição da superpopulação nas ruas e nos abrigos.

Campanhas de adoção e castração, promovidas por ONGs e instituições públicas, são fundamentais, mas o envolvimento da sociedade civil, como no caso do morador de Ananindeua , é igualmente essencial.

Graças ao alcance das redes sociais, histórias como essa ganham visibilidade e inspiram outras pessoas a agir. O vídeo dos cães no portão mostra que é possível ajudar, mesmo sem grandes recursos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pets

Ananindeua

cuidados com pets

cachorros de rua
Pets
