O Liberal chevron right Pets chevron right

Sofás e chinelos mordidos? Saiba como evitar que o seu cachorro destrua itens da casa

Os pets costumam reproduzir esse comportamento quando sentem ansiedade, estresse ou até mesmo insegurança quando estão sozinhos

Victoria Rodrigues
fonte

Alguns cachorros costumam se sentir culpados após destruir móveis da casa. (Foto: Freepik)

Imagine a cena: você chega cansado do trabalho no final do dia e deseja apenas descansar no seu sofá favorito da sala de estar. Mas, ao entrar em casa, logo percebe que o seu móvel está completamente arranhado e com as espumas para fora do assento. Você olha para o seu cachorro e percebe que foi ele somente pela cara de culpado.

Nas residências de tutores de pet, cenários como esse são considerados normais. É natural de cada raça canina o desejo de roer alguns objetos, principalmente quando os adultos não estão presentes em casa. Em entrevista ao portal Metrópoles, o veterinário Lourenço Candido Cotes explicou que os animais fazem isso pela ansiedade, estresse e insegurança quando se sentem sozinhos.

“O tédio por ambientes pouco estimulantes é um dos fatores, além de uma curiosidade natural canina, especialmente em filhotes, que exploram o mundo com a boca. Caso o cachorro seja jovem, ativo e passe longos períodos sem gastar energia, a destruição tende a ser uma forma de descarregar excesso de energia, ocorrendo em diferentes momentos do dia”, complementa Lourenço Cotes.

Confira algumas dicas para evitar que seu pet destrua a casa:

  • Compre brinquedos interativos e mastigáveis

Se você não deseja proibir o seu pet de morder objetos, uma ótima opção é dar a ele de presente alguns alimentos e brinquedos produzidos com materiais maleáveis. Exemplo: ossos artificiais, itens recheados com petiscos ou alimentos pastosos.

  • Tenha uma rotina de exercícios físicos

Crie uma rotina de exercícios físicos para você fazer com o seu pet, podem ser realizados: corridas, passeios diários, brincadeiras de buscar bolinha ou cabo de guerra, que são práticas que ajudam a liberar energia do corpo do animal.

  • Realize atividades de estímulo mental

Treinar a mente dos animais também é uma ótima dica para distrair os pensamentos! Aposte em tapetes olfativos, brinquedos que liberam ração aos poucos e treinos de obediência simples.

  • Delimite áreas da casa

Delimitar a área até onde o seu pet poderá transitar pela casa é uma boa recomendação. Experimente trancar as portas de cômodos que guardam objetos pessoais valiosos ou mesmo construir um cercadinho para brincadeiras do cachorro.

  • Busque ajuda especializada

Como tudo em excesso faz mal, se você observar que esse comportamento do seu pet é persistente mesmo com as dicas, procure um psicólogo para tratar da condição apresentada pelo seu animal.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Pets
