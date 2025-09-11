Capa Jornal Amazônia
Pets

Cachorros aumentam a produção do 'hormônio do amor' em humanos, aponta pesquisa

A vontade de acariciar um cachorro tem explicação científica e gera benefícios para ambos os lados. Confira a relação entre os cães e a saúde mental humana

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Para muitas pessoas, é quase impossível evitar o contato com cães. A vontade de acariciar, elogiar ou cheirar o animal é intensa — e os cachorros retribuem. Estudos recentes nos Estados Unidos mostram que essa interação é altamente beneficial para a saúde humana.

Pesquisadores da Universidade da Flórida, Universidade de Carroll e Universidade de Marquette investigaram por que algumas pessoas não desviam o caminho ao encontrar um pet. Os resultados indicam que o contato físico gera a produção de oxitocina, mesmo sem vínculo prévio com o animal, transmitindo afeto e energia positiva. O chamado “hormônio do amor” é liberado durante o contato físico com cães, trazendo benefícios imediatos e a longo prazo para os humanos.

Benefícios imediatos do contato com cães

  • Alívio do estresse imediato;
  • Sensação de acolhimento;
  • Regulação da pressão arterial e da frequência cardíaca.

Os participantes do estudo relataram sentir um humor mais relaxado após interagir com cães.

Benefícios a longo prazo de ter um cachorro

  • Redução do estresse, com diminuição do cortisol (hormônio do estresse);
  • Promoção da sensação de calma e relaxamento;
  • Companhia constante que combate a solidão.

Cães como aliados da saúde mental

Segundo a psicanalista e especialista em saúde mental Ana Lisboa, os pets são grandes aliados contra o isolamento social. “A presença de um pet funciona como um antídoto silencioso contra o isolamento porque oferece companhia genuína e desperta a sensação de pertencimento. O contato libera ocitocina e outros hormônios ligados ao bem-estar, reduzindo o estresse e trazendo alívio imediato”, finaliza a profissional.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

