Cachorros aumentam a produção do 'hormônio do amor' em humanos, aponta pesquisa
A vontade de acariciar um cachorro tem explicação científica e gera benefícios para ambos os lados. Confira a relação entre os cães e a saúde mental humana
Para muitas pessoas, é quase impossível evitar o contato com cães. A vontade de acariciar, elogiar ou cheirar o animal é intensa — e os cachorros retribuem. Estudos recentes nos Estados Unidos mostram que essa interação é altamente beneficial para a saúde humana.
Pesquisadores da Universidade da Flórida, Universidade de Carroll e Universidade de Marquette investigaram por que algumas pessoas não desviam o caminho ao encontrar um pet. Os resultados indicam que o contato físico gera a produção de oxitocina, mesmo sem vínculo prévio com o animal, transmitindo afeto e energia positiva. O chamado “hormônio do amor” é liberado durante o contato físico com cães, trazendo benefícios imediatos e a longo prazo para os humanos.
Benefícios imediatos do contato com cães
- Alívio do estresse imediato;
- Sensação de acolhimento;
- Regulação da pressão arterial e da frequência cardíaca.
Os participantes do estudo relataram sentir um humor mais relaxado após interagir com cães.
VEJA MAIS
Benefícios a longo prazo de ter um cachorro
- Redução do estresse, com diminuição do cortisol (hormônio do estresse);
- Promoção da sensação de calma e relaxamento;
- Companhia constante que combate a solidão.
Cães como aliados da saúde mental
Segundo a psicanalista e especialista em saúde mental Ana Lisboa, os pets são grandes aliados contra o isolamento social. “A presença de um pet funciona como um antídoto silencioso contra o isolamento porque oferece companhia genuína e desperta a sensação de pertencimento. O contato libera ocitocina e outros hormônios ligados ao bem-estar, reduzindo o estresse e trazendo alívio imediato”, finaliza a profissional.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA