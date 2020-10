XV Canta Anapu Fest Açaí movimenta Igarapé-Miri neste fim de semana

A Vila Menino Deus, em Igarapé-Miri, município do Baixo Tocantins, será o palco do “XV Canta Anapu Fest Açaí” neste sábado (17) e domingo (18). Segundo os organizadores, o evento de caráter sociocultural, se estrutura em torno da oportunidade econômica do açaí, geradora de renda e emprego à população local. Haverá música, pratos derivados do fruto e artesanato. A entrada é franca. São esperadas cerca de sete mil pessoas.

Apreciado em todo o País, o açaí é gênero alimentício permanente na mesa do paraense. Coordenador do Fest Açaí, Pastor Nelito Lopes afirma que a festividade contribui para ressaltar a importância alimentar do fruto, a preservação e conservação dos açaizais, e as chances de empreendimento a partir do fruto.

“Através deste evento, teremos a oportunidade de vivenciar a aplicação e utilização dos conceitos ao cotidiano, desenvolvendo neles uma postura crítica perante os conhecimentos trabalhados, vivenciando conteúdos científicos, dentre outros”, disse Nelito Lopes.

O chamado “vinho” do açaí é um alimento feito com a polpa e a casca dos frutos e que se tornou famoso em todo o Brasil por seu elevado teor energético. O açaí é cultivado principalmente nas áreas ribeirinhas e a sua exploração indiscriminada levou a indústria do palmito à escassez e ao colapso.



Ainda de acordo com a organização, o “Canta Anapu” busca maior interação com a comunidade em geral sobre a temática do açaí, também, discutir o valor econômico do fruto: cadeia alimentar, valor nutricional, palmito, palha e caroço, evidenciar questões históricas e culturais como ocupação do solo, povos e suas origens, artesanatos diversos com o uso de sementes, cachos, palhas, ilustração artística e música.

A estrutura do Fest Açaí terá 10 barracas montadas para vendas de comidas típicas, além da ‘Casa do Açaí’, espaço destinado à comercialização do produto. O palco estará decorado com palmeiras do fruto, para receber cantores e bandas regionais e nacionais que se apresentarão no sábado e domingo, respectivamente, a partir das 19h.

A festa deve reunir pessoas de todos os municípios das regiões do Baixo Tocantins e Metropolitana de Belém e se constitui entre os maiores eventos culturais daquela região. Os cantores William Nascimento e Samuel Mariano acompanhados de bandas estão entre as atrações nacionais que irão se apresentar nas duas noites do evento.



Cerca de três mil litros de vinho de açaí estarão disponíveis na "Casa do Açaí". Haverá diversos outros derivados como açaí cremoso, bolo, pudim, creme, tortas, sorvetes, picolé e outros produtos a partir do fruto do açaí. Artesanatos feitos a partir da fruta estarão no espaço e a expectativa da organização do evento é de receber aproximadamente sete mil pessoas.



O Festival tem o apoio do Governo do Pará, através da Fundação Cultural do Pará e da Secretaria Municipal de Cultura de Igarapé Miri. Há outros apoiadores, em especial os produtores e comerciantes de açaí.



Os participantes poderão circular livremente pelo Fest Alaí, sem ingresso, pois que o objetivo é vender comidas típicas para arrecadar recursos para melhoria da infraestrutura da Vila Menino Deus, além de levar momentos de cultura, entretenimento saudável e louvor aos participantes e à comunidade local.







Serviço



Data: 17 e 18 de outubro de 2020 (o dia todo)



A entrada é franca



Realização: Assembleia de Deus – Campo Nova Esperança do Rio Anapu Grande e Instituto de Desenvolvimento Social e Cultural Rio Anapu Grande



Informações: (091) 98256.6409 / 98088.8950.