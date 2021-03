Whindersson Nunes doa 21 cilindros de oxigênio para Portel

O humorista Whindersson Nunes doou esta semana 21 cilindros de oxigênio para o município de Portel, no arquipélago do Marajó, para auxiliar o governo municipal no tratamento de pacientes com covid-19. A informação foi confirmada pela prefeitura local.

Whindersson Nunes está à frente de uma espécie de “gabinete de crise” em parceria com outros artistas do país para arrecadar e doar equipamentos para o combate ao novo coronavírus em regiões carentes, especialmente no Norte do país. Em janeiro, o humorista realizou a doação de mais de 200 cilindros de oxigênio para o Amazonas.

Em fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém recebeu a doação de 25 aparelhos de oxímetros do humorista.