Vira-lata: cães e gatos têm a preferência dos paraenses

Os paraenses têm preferência por cães e gatos vira-latas, ou seja, Animais Sem Raça Definida (SRD), de acordo com o “Petcenso” 2023, do Grupo Petlove e DogHero. “Nos lares do Pará, 36,3% dos cães são SRD e quando falamos de gatos a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior, já que representam 95,7% dos felinos. O pódio de cães ainda é formado por Poodle com 10,7% e Shih Tzu com 10,6%. Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Siamês e Scottish Fold, com 1,1% e 0,5%, respectivamente”, é indicado na pesquisa.

No levantamento, há dados sobre os gêneros das espécies: 51,1% dos cachorros são machos e 48,9% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos 48% são machos e 52% são fêmeas. Já sobre a idade dos pets, 4,1% são filhotes até 4 anos, 16,7% têm 16 anos e 6,7% são maiores de 18 anos. O “PetCenso” 2023 traz informações a partir de um banco de dados com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos.

Brasil

No Brasil, entre os cães, a preferência recai sobre 40% e, no caso dos gatos, atinge 98%. Os cães das raças Shih Tzu (12%) e Yorkshire Terrier (5%) são os cães mais acolhidos nas casas brasileiras, depois dos vira-latas; e, entre os gatos, estão o Azul Russo e o Gato de Bengala, ambos com 0,2%.

Desde 2016, ano do primeiro “PetCenso”, os vira-latas são os favoritos dos lares brasileiros. Com relação ao gênero das espécies, 51,2% dos cachorros são machos e 48,8%, fêmeas. No caso dos gatos, 46,8% são machos e 53,2% são fêmeas.

Em Belém

Essa predileção pelos animais vira-latas também é expressiva em Belém. A biomédica Jessica Barata, 27 anos, e os pais dela, Sheila e João Barata, cuidam de seis cães vira-latas, no bairro de Canudos. São eles: Pretinha, com um ano e meio de idade; Aru, com 14 anos de idade; Thor, com 9 anos; Gamora, com 5 anos; Negão, com 5 anos, e Caramelo, com 1,5 ano e meio. Somente Thor, doado pelo avô paterno de Jessica, João Barata, não foi resgatado de situação de vulnerabilidade nas ruas da capital paraense. Em 14 anos, a família de Jessica já adotou 15 animais.

“Eu não tenho predileção por raça, eu prefiro vira-lata; adotar é um ato de amor, a gente tira os cachorros de uma situação de vulnerabilidade, da rua, e dá uma nova chance, um novo amor para eles”, declara Jessica, abraçada aos seus “bichinhos”. Dos seis cães, somente Negão já era adulto quando entrou para a vida de Jessica.

Jessica diz ter uma relação de “mãe e filhos”, em que ela não se vê sem a presença dos cães. A jovem atua em uma loja da família perto da casa onde mora com os pais, é justamente nesses dois imóveis, no bairro de Canudos, que se encontram os vira-latas. São três nos fundos do estabelecimento comercial e três na casa.

A cada mês, são adquiridos 30 quilos de ração para alimentar os cães. Caramelo acorda às 3 horas da madrugada, e, em geral, os cães são levados para passear logo cedo pela manhã e no começo da noite. “O amor pelos animais é a minha motivação para adotar os cães, porque desde criança eu sempre adotava cachorro, e sempre com apoio dos meus pais”, declara. Ela mantém uma campanha em prol dos cães e gatos abandonados, inclusive, nas redes sociais

Confira os dados do Pará:

Principais raças de cães (Pará):

SRD – 36,3%

Poodle – 10,7%

Shih Tzu – 10,6%

Yorkshire Terrier – 7,0%

Pinscher – 4,6%

Dachshund – 2,9%

Spitz Alemão – 2,6%

Maltês – 2,5%

Golden Retriever – 2,4%

Pug – 2,0%

Principais raças de gatos (Pará):

SRD – 95,7%

Siamês – 1,1%

Scottish Fold – 0,5%

Snowshoe – 0,3%

Abíssimo – 0,3%

Pelo Curto Americano – 0,2%

Manx – 0,2%

Van Turco – 0,2%

Azul Russo – 0,2%

Pelo Curto Brasileiro – 0,2%

Idades dos pets (cães e gatos – Pará):

Filhotes até 4 anos – 4,1%

16 anos – 16,7%

15 anos – 15,5%

14 anos – 9,9%

Mais de 18 anos – 6,7%

Principais raças de cães (região Norte):

SRD - 32,7%

Shih Tzu - 11,0%

Poodle - 9,7%

Yorkshire Terrier - 6,2%

Pinscher - 4,6%



Principais raças de gatos (região Norte):

SRD - 96,7%

Siamês - 1,0%

Azul Rosso - 0,2%

Abissínio - 0,2%

Snowshoe - 0,2%



Confiran os dados sobre os pets no Brasil:

Principais raças de cães (Nacional):

SRD – 40%

Shih Tzu – 12%

Yorkshire Terrier – 5%

Spitz Alemão – 4%

Buldogue Francês – 3%

Lhasa Apso – 3%

Poodle – 3%

Golden Retriever – 3%

Pinscher – 2%

Dachshund – 2%

Principais raças de gatos (Nacional):

SRD – 98%

Azul Russo – 0,2%

Gato de Bengala – 0,2%

Snowshoe – 0,1%

Siberiano – 0,1%

Abissínio – 0,1%

Pelo Curto Inglês – 0,1%

Himalaio – 0,1%

Korat – 0,06

Curl Americano – 0,05

Fonte: "Petcenso" 2023