Uma forte ventania na praia do Atalaia, em Salinópolis, assustou moradores da cidade nesta quarta-feira (19). Trabalhadores do local chegaram a registrar em vídeo as rajadas de vento, que destriu telhados de casas, obras e comércios. Moradores relataram que o vento chegou a atingir 60 quilômetros por hora.

Matéria em atualização.